Российские школы больше не смогут сами выбирать учебники

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Минпросвещения утвердит федеральный перечень школьных учебников, так что по каждому предмету останется только один учебник, кроме истории. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

— По-моему, сегодня должны подписать, если уже не подписали, должны подписать новый перечень учебников, где фактически остался один учебник по каждому предмету, самый лучший, — заявил он.

Кравцов отметил, что учебники по истории стали исключением из-за историко-культурного стандарта. Подчеркивается, что все учебники сначала проходят строжайшую экспертизу.

Министр также высказал надежду, что ситуация с учебниками в стране будет на уровне СССР. Тогда, заметил он, учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук, в которых точно можно было быть уверенными, передает Интерфакс.

Недавно Кравцов заявил, что российским школьникам будут рассказывать о специальной военной операции на Украине в рамках уроков «Разговоры о важном». Министр подчеркнул, что школьникам детально объяснят все вопросы, цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.