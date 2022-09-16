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WT: Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США

Елена Самойлова
В мире
WT: Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США
Фото: edu.gov.ru

В ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде президент России Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин заявили о едином фронте на мировой арене, это стало тревожным сигналом для США. Такое мнение выразил обозреватель Билл Герц в статье для The Washington Times.

— Важное стратегическое влияние заключается в том, что новый альянс сулит конфронтацию или войну на два фронта против США и их союзников, — написал он.

Автор приводит в публикации слова американского сенатора Марши Блэкберн. По ее словам, главы двух государств пытаются создать новый миропорядок, что угрожает международной демократии и суверенитету.

Кроме того, Герц ссылается также на мнение капитана ВМС в отставке и бывшего директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фанелла. Согласно его высказыванию, встреча Путина и Си Цзиньпина подтвердила укрепление стратегического союза Китая и России. А это, подчеркнул он, «не обещает Западу ничего хорошего».

Журналист отметил, что американским политикам стоит вернуться к стандарту холодной войны. Таким образом, появится возможность вести войну «на двух театрах одновременно», передает РИА Новости.

До этого Путин поблагодарил председателя КНР за сбалансированную позицию Пекина по ситуации на Украине. Лидер РФ также добавил, что Москва продолжит придерживаться «политики одного Китая».

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