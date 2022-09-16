Аналитик Мильчакова дала прогноз по курсу доллара на ближайшую неделю

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

Мильчакова подчеркнула, что «инфляционные ожидания населения в сентябре начали расти».

— Доллар и евро, видимо реагируя на информацию о росте инфляционных ожиданий, сегодня дорожают к рублю. В течение ближайшей недели на курс доллара к рублю будут влиять цены на нефть, — пояснила она в комментарии RT.

По прогнозам Мильчаковой, курс доллара сохранится на уровне в 59-63 рубля.

Постепенный отказ от доллара в России призван повысить финансовый суверенитет страны. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, этот процесс запущен уже давно, однако беспрецедентные санкционные ограничения Запада форсировали его, передает Nation news.

До этого финансист Евгений Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро.