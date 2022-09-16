Появились подробности о ракетном ударе по зданию администрации Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

В здание администрации Херсонской области попала одна ракета, остальные были сбиты противовоздушной обороной. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в пятницу, 16 сентября.

— Летит большое количество ракет. На какие-то ракеты ПВО срабатывает, какие-то долетают. Большая часть ракет была сбита, одна, видите, попала, — заявил Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, из-за обстрела частично разрушено здание администрации. Он отметил, что удар был нанесен с целью убить большее число мирных жителей. Стремоусов указал, что есть пострадавшие, однако точная информация о раненых и погибших уточняется.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен днем в пятницу. Известно, что рядом со зданием местной администрации упало не менее пяти снарядов.

Также представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о мощном взрыве в здании Генеральной прокуратуры ЛНР, в результате чего погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко.