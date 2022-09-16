«Влюбился в пять лет»: Пугачеву заподозрили в наличии молодого поклонника

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Алла Пугачева недавно вернулась в Россию, из которой уехала еще в марте. Однако супруг Примадонны, комик Максим Галкин, обрушившийся с критикой на российское правительство, пока что не спешит возвращаться следом за супругой. Теперь появились слухи, что 73-летняя певица завела роман на стороне с дизайнером Игорем Гуляевым.

— Я влюбился в нее в пять своих лет, увидев ее на экране телевизора с песней «Посидим, поохаем». Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания, — признался сам стилист.

Стоило Пугачевой вернуться на родину, как она тут же отметилась на прогулке с мужчиной. В кулуарах даже отметили, что они могли бы стать очень красивой парой. Некоторые замечают, что на встрече с Гуляевым Пугачева буквально светилась от счастья, передает «Телепрограмма».

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию эксперт посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

Таролог Саона выразила мнение, что певица вернулась в Россию после нескольких месяцев отсутствия для «разведки».