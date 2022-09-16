«Все из-за сытости»: продюсер Пригожин назвал московских зрителей избалованными

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московская публика намного избалованнее и сдержаннее, чем люди, которые приходят на концерты и публичные мероприятия в регионах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова комика Ильи Соболева о том, что зрители в Москве более равнодушны к юмору, чем в других регионах.

Пригожин выразил солидарность с представителем юмористического жанра и подчеркнул, что москвичи были всегда эмоционально «хладнокровнее», чем жители других регионов РФ. И тому, по его словам, есть объяснение:

— В Москве каждый день — сотни мероприятий на любой вкус и лад. И москвичи являются искушенной публикой, избалованной, если хотите. Они видели практически все. Их сложно удивить, поразить, растрогать. А все из-за сытости и более широкого кошелька. Москвичи более сдержанные. В регионах же, где любые мероприятия и концерты на вес золота, люди встречают кумиров более радушно, они там более открыты и искренни.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что сам неоднократно сталкивался с тем, что в городах России знаменитостей встречали с распростертыми руками, в то время как в столице реакция была менее эмоциональной.

О том, что жители столицы на мероприятиях с участием артистов более равнодушно реагируют на любые выступления, в частности связанные с юмором, ранее заявил популярный российский стендап-комик Илья Соболев. Об этом он сообщил в одной из своих соцсетей. По словам юмориста, москвичи практически не проявляют эмоций в ответ на его шутки, в то время как жители разных регионов реагируют на юмор артиста куда активнее и положительнее.