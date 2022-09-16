Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские теракты

Фото: Администрация президента РФ

Россия сдержано отвечает на удары украинской армии по инфраструктуре и теракты. Однако это только до поры до времени. Такое заявление сделал в пятницу, 16 сентября президент РФ Владимир Путин.

— Ответ-то будет, если не поймут, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма, — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что совсем недавно российская армия нанесла несколько ощутимых ударов, которые следует считать предупредительными. Если ситуация не улучшится, то и ответы России станут жестче, передает слова президента РИА Новости.

Накануне сентября штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Майорска. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.

До этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны РФ наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что специальная военная операция перейдет «в более решительный характер».