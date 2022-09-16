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В бундестаге вспыхнул скандал после предложения снять санкции против РФ

Евгений Белоусов
В мире
В бундестаге вспыхнул скандал после предложения снять санкции против РФ
Фото: Pixabay

В парламентской фракции партии Левых в немецком бундестаге разразился скандал. Депутаты не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщает издание Die Welt.

Уточняется, что разногласия обострились после недавнего выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт. Она уже не раз заявляла о бесполезности антироссийских санкций и необходимости начать диалог с Москвой по поводу энергоносителей.

Это вызвало сильнейшее возмущение у многих ее однопартийцев. Среди них был и премьер-министр Тюрингии Бодо Рамилов, который даже направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт.

Руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер был настолько недоволен позицией Вагенкнехт, что и вовсе покинул партию, передает РИА Новости.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц отметил необходимость поддержания диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

В Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.

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