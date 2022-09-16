ЦБ продлил ограничение на раскрытие банками информации до конца года

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Центральный Банк России принял решение продлить на четвертый квартал ограничения на раскрытие банками информации, при этом поэтапное раскрытие отчетности кредитных организаций можно будет начать со следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 16 сентября.

— Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется, — говорится в сообщении.

Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться ограниченно. Как отмечается, на основании этих данных клиенты и рынок смогут оценить финансовое положение банков. В настоящее время прорабатывается уровень детализации раскрытия и перечень запрещенной к раскрытию информации. Эти вопросы будут вынесены на обсуждение с банковским сообществом.

Чтобы свести к минимуму последствия санкций для банков, клиентов и контрагентов, отчетность не будет опубликована на официальном сайте.

До этого сообщалось, что Банк России снизил ставку с 8 процентов до 7,5 процента. Такое снижение уже стало шестым подряд в цикле смягчения начиная с апреля текущего года. Центробанк на последних заседаниях, которые проводились в июне и июле, выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле–мае, когда регулятор только перешел к снижению ставки с рекордных 20 процентов, смягчение было еще более быстрым.