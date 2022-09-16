ЦБ продлил ограничение на раскрытие банками информации до конца года

Центральный Банк России принял решение продлить на четвертый квартал ограничения на раскрытие банками информации, при этом поэтапное раскрытие отчетности кредитных организаций можно будет начать со следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 16 сентября.
— Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется, — говорится в сообщении.
Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться ограниченно. Как отмечается, на основании этих данных клиенты и рынок смогут оценить финансовое положение банков. В настоящее время прорабатывается уровень детализации раскрытия и перечень запрещенной к раскрытию информации. Эти вопросы будут вынесены на обсуждение с банковским сообществом.
Чтобы свести к минимуму последствия санкций для банков, клиентов и контрагентов, отчетность не будет опубликована на официальном сайте.
До этого сообщалось, что Банк России снизил ставку с 8 процентов до 7,5 процента. Такое снижение уже стало шестым подряд в цикле смягчения начиная с апреля текущего года. Центробанк на последних заседаниях, которые проводились в июне и июле, выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле–мае, когда регулятор только перешел к снижению ставки с рекордных 20 процентов, смягчение было еще более быстрым.