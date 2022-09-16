Московская полиция поймала издевавшегося над котами юного живодера

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Молодой москвич опубликовал в Сети видеоролики, на которых он всячески издевался над котами. Однако сотрудник полиции сумели вычислить живодера. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

Уточняется, что недавно в социальных сетях стали появляться ролики, на которых неизвестный молодой человек издевался над животными. Так, он давил одного из котов ногами, а на другом видео угрожал «залить» животное из перцового баллончика.

Видеоролики мгновенно вызвали большой общественный резонанс. Исходя из информации ряда СМИ, к дому живодера даже стали стягиваться неравнодушные горожане, определив его адрес.

Вскоре столичная полиция наведалась в дом к живодеру. Находившихся в квартире кота и кошку полицейские спасли. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Судьба самого юного живодера пока неизвестна, передает РИА Новости.

В начале августа в Московской области мужчина выбросил из окна многоэтажного дома кошку своей возлюбленной, так как животное плохо себя вело. Инцидент случился в ЖК «Немчиновка» на улице Связистов.

Соседи, которые стали свидетелями этой расправы, вызвали полицейских. Питомца повезли к ветеринару, но спасти кошку не удалось.