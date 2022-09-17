Ракеты США HARM показали нулевую эффективность на Украине

Фото: Минобороны РФ

Противорадиолокационные ракеты Соединенных Штатов HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть была сбита. Об этом рассказал РИА Новости информированный источник.

— Эти ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели, — сообщил он.

Источник отметил, что низкая эффективность ракет HARM связана с их посредственной максимальной скоростью, которая немного более 600 метров в секунду. Он заявил, что для российских комплексов ПВО такая скорость и заметность ракеты не составляет проблем.

По словам собеседника издания, авиация Украины применяет данные ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, однако это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО РФ.

— Ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось, — рассказал он.

16 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины, призвав посмотреть, чем она завершится.