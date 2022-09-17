Боец спецподразделения объяснил, почему мобилизация в России не нужна

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Россия сможет справиться с поставленными задачами на Украине без мобилизации. Об этом заявил боец из элитного российского подразделения с позывным «Ветер» в субботу, 17 сентября.

— Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца, — приводит его слова РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент российское руководство не рассматривает возможность объявления всеобщей или частичной мобилизации населения страны.

До этого глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов высказал мнение, что нет никакой необходимости вводить в России военное положение и объявлять мобилизацию. По его словам, данный вопрос чрезвычайно волнует иностранных журналистов, которые часто задают об этом вопросы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на огромную помощь со стороны Запада Украине и санкционное давление на РФ.