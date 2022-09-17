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Однодневная выставка ко Дню оружейника откроется в Музее Победы 17 сентября

Лейла Алиева
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Однодневная выставка ко Дню оружейника откроется в Музее Победы 17 сентября
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь Дня оружейника в Музее Победы подготовили однодневную выставку. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 17 сентября.

Так, гости увидят десятки реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской, Тверской областях. Они представляют собой личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта.

Также в рамках экспозиции покажут пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», пистолеты Нагана и ТТ.

Кроме того, поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года. Выставка откроется 17 сентября в 12:00 и продлится один день.

До этого сообщалось, что Музей Победы запустит уникальные экскурсии «Коллекция особого назначения» по оружейному хранилищу фондов.

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