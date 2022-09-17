Россия полностью вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

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Россия полностью вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в которой была с 1998 года. Об этом стало известно в субботу, 17 сентября.

Суд вынес 24 постановления не в пользу России с 1998 года. Более того, в последний день ЕСПЧ вынес сразу 50 решений по жалобам российских граждан.

При этом ЕСПЧ продолжит контролировать уже вынесенные постановления, а в настоящее время рассмотрения ожидают еще 17 450 жалоб от россиян, передает «Коммерсантъ».

11 июня президент России Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека. Согласно документам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта этого года. Выплата компенсаций по решению Европейского суда будет производиться в рублях и только на счета российских банков. Отмечается, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России сможет осуществлять выплаты компенсаций заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Помимо этого, постановления Европейского суда по правам человека перестают быть основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.