В России выявили 58 305 новых случаев COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России было выявлено 58 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на информационном портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 17 сентября.

Так, за 24 часа 4216 человек с COVID-19 были госпитализированы, также выявлено 107 летальных исходов. При этом за то же время 49 962 человека полностью выздоровели, передает Telegram-канал «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Cтопкоронавирус.рф

Американские ученые выяснили, что промывание носа помогает снизить риск тяжелого течения COVID-19. Оказалось, что основным каналом проникновения вируса являются органы носоглотки. Существенно снизить риск заражения, по словам экспертов, поможет регулярное и систематичное промывание носа соляным раствором низкой концентрации.

Также стало известно, что коронавирусная инфекция могла возникнуть в лабораторных условиях. Согласно данным отчета, все три гипотезы, которые связаны с лабораторным происхождением вируса, являются все еще вероятными: инфицирование при работе «в поле», инфицирование природным вирусом в лаборатории, а также инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории.