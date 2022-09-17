Песков ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

О возможности применения ядерного оружия на Украине указано в ядерной доктрине России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 17 сентября.

— Читайте доктрину. Там все написано, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил российским властям последствиями, если они применят тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страна сдержанно отвечает на удары украинской армии по инфраструктуре и теракты, но это только до поры до времени. По его словам, недавно нанесенные удары российской армией следует считать предупредительными.

Доцент Принстонского университета Алекс Глейзер, один из создателей симулятора столкновения под названием «План А», выразил мнение о том, что более 90 миллионов человек пострадают за несколько часов в случае геополитической ядерной войны между Россией и НАТО. А в мире столкнутся с такими последствиями, как экономический и социальный коллапс и ядерная зима, которая также усугубит катастрофу