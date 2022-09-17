Пассажиропоток городских автобусов в Москве увеличился на три миллиона

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число пассажиров автобусов коммерческих перевозчиков стало на три миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 17 сентября.

Уточняется, что это связано с тем, что во время часа пик москвичи выбирают городской транспорт, так как поездки на нем быстрее на 15-20 процентов. При этом во время такой поездки можно заняться чтением книг, поработать или подготовиться к лекции, не отвлекаясь на дорогу.

— Автобусы на самых загруженных магистралях едут по выделенным полосам. Их протяженность в Москве — 405 километров. Ввод одной выделенной полосы снижает число аварий на участке на 15-25 процентов, — отметили в ведомстве.

Таким образом жители столицы экономят до шести часов своего времени в год, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Пассажиропоток МЦД на Курском вокзале к 2030 году может вырасти до 156 тысяч человек в день. В настоящее время сотрудники РЖД строят новые и меняют устаревшие платформы на современные — с навесами во всю длину. Работы выполнены более чем наполовину.