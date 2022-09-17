«Смерть Европы»: французы пожалели ЕС из-за строительства российского газопровода в Китай

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Французы пожалели Евросоюз в связи со строительством газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Свое мнение они выразили в комментариях к статье в газете Le Figaro в субботу, 17 сентября.

«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено вечным поражением», — отметил один из пользователей.

«Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии», — заявил другой.

«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории», — приводит слова еще одного пользователя РИА Новости.

2 сентября в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

Недавно репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес заявил, что страны ЕС испытывают ощутимые потрясения в связи с приостановкой транзита по газопроводу «Северный поток». По его словам, от нехватки природного газа уже этой зимой пострадают как важнейшие отрасли производства, так и обычные жители еврозоны.