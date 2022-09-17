«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в московском регионе до 18 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в столичном регионе до утра воскресенья. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, «желтый» уровень означает потенциальную опасность погоды. Из-за тумана в некоторых районах города предупреждение будет действовать в ночные и утренние часы — с 1:00 до 8:00 18 сентября.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье, где «желтый» уровень будет действовать до 7:00 18 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

В ночь на понедельник, 19 сентября, в столице выпадет до 25 миллиметров осадков. Причиной ухудшения погоды синоптики назвали балканский циклон «Рейли», который повлияет и на атмосферное давление. Так, в первой половине понедельника показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что не соответствует норме почти на 20 миллиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал о погоде в столице на следующей неделе.