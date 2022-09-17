Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в московском регионе до 18 сентября

Елена Самойлова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в московском регионе до 18 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности из-за тумана объявлен в столичном регионе до утра воскресенья. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, «желтый» уровень означает потенциальную опасность погоды. Из-за тумана в некоторых районах города предупреждение будет действовать в ночные и утренние часы — с 1:00 до 8:00 18 сентября.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье, где «желтый» уровень будет действовать до 7:00 18 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

В ночь на понедельник, 19 сентября, в столице выпадет до 25 миллиметров осадков. Причиной ухудшения погоды синоптики назвали балканский циклон «Рейли», который повлияет и на атмосферное давление. Так, в первой половине понедельника показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что не соответствует норме почти на 20 миллиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте