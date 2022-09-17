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Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС

Елена Самойлова
В мире
Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
Фото: tccb.gov.tr

Турция преследует цель стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По возвращении с саммита ШОС, который состоялся в Самарканде, он рассказал, что турецкая сторона принимала там участие по приглашению Узбекистана как принимающей стороны.

— Конечно, мы не являемся членом «Шанхайской пятерки». Теперь следующий процесс — это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подтвердил, что Анкара имеет целью вступить в организацию, поскольку членство в ШОС переведет отношения со странами-участницами на совершенно другой уровень, передает РИА Новости.

Накануне Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели на полях ШОС встречу, в рамках которой договорились о том, что четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Также Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в зерновую сделку.

организация Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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