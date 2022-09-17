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МАГАТЭ сообщило о подключении Запорожской АЭС к украинской энергосети

Елена Самойлова

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МАГАТЭ сообщило о подключении Запорожской АЭС к украинской энергосети
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к энергосети Украины после длительного использования генераторов и резервных линий электропередачи. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).

— ЗАЭС Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены, — цитирует заявление РИА Новости.

11 сентября МАГАТЭ заявило о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС.

Позже стало известно, что Киев в одностороннем порядке прекратил прием на украинскую территорию электроэнергии с ЗАЭС. Украина намеренно отказалась принимать электричество, притом что все технические возможности для подачи были.

13 сентября член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинская армия готовит масштабное наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, а также перебрасывает туда артиллерийские установки.

Украина МАГАТЭ АЭС
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