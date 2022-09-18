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Народный календарь. Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

21 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот праздник запрещена ругань и ссоры. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Строго запрещено употребление алкогольных напитков и организация бурных вечеринок. Женщинам запрещалось заниматься рукоделием, брать в руки иглы или ножницы и даже нарезать хлеб.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день, такой и осень будет.

Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.

Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет.

С деревьев практически все листья опали — зима будет ранней.

На деревьях паутины много — к теплу.

Зайцы роют норы — к суровой зиме.

Именин в этот день нет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября

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