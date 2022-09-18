Народный календарь. Что запрещено делать в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября

21 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы.
В этот праздник запрещена ругань и ссоры. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Строго запрещено употребление алкогольных напитков и организация бурных вечеринок. Женщинам запрещалось заниматься рукоделием, брать в руки иглы или ножницы и даже нарезать хлеб.
Приметы погоды:
Какая погода в этот день, такой и осень будет.
Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.
Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет.
С деревьев практически все листья опали — зима будет ранней.
На деревьях паутины много — к теплу.
Зайцы роют норы — к суровой зиме.
Именин в этот день нет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»: