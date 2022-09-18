На Украине хотят легализовать трофейное и брошенное оружие

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Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко в субботу, 17 сентября, заявил, что есть надежда в новом проекте закона предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое до этого не было в собственности государства.

— Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа, — заявил украинский чиновник.

По словам Бондаренко, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения завладевшим оружием лицом правонарушений, к нему были применены санкционные меры. В качестве примера он назвал временное изъятие оружие или его принудительная продажа с возмещением стоимости, пишет РИА Новости.

Замглавы украинского МВД при этом заявил, что никакой «бесконтрольной вольницы» в стране не будет. Властям нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом оружия, резюмировал чиновник.

На прошлой неделе экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Филип Карбер заявил, что страх перед российскими ядерными силами не дает американскому президенту Джо Байдену поставлять больше оружия украинским властям.