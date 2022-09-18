Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На Украине хотят легализовать трофейное и брошенное оружие

Егор Провоторов
В мире
На Украине хотят легализовать трофейное и брошенное оружие
Фото: depositphotos

Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко в субботу, 17 сентября, заявил, что есть надежда в новом проекте закона предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое до этого не было в собственности государства.

— Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа, — заявил украинский чиновник.

По словам Бондаренко, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения завладевшим оружием лицом правонарушений, к нему были применены санкционные меры. В качестве примера он назвал временное изъятие оружие или его принудительная продажа с возмещением стоимости, пишет РИА Новости.

Замглавы украинского МВД при этом заявил, что никакой «бесконтрольной вольницы» в стране не будет. Властям нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом оружия, резюмировал чиновник.

На прошлой неделе экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Филип Карбер заявил, что страх перед российскими ядерными силами не дает американскому президенту Джо Байдену поставлять больше оружия украинским властям.

Украина Оружие легализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте