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Украинский военный рассказал о тяжелых потерях ВСУ в ДНР

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинский военный рассказал о тяжелых потерях ВСУ в ДНР
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в Донбассе тяжелые потери и уступают территории под натиском российских сил и их союзников, рассказал изданию New York Times в субботу, 17 сентября, украинский солдат, воюющий на передовых позициях.

Собеседник американской газеты, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии. Он подчеркнул, что «русские штурмуют украинцев каждый день».

Украинский военнослужащий подчеркнул, что российская армия добивается успехов и постепенно выбивает ВС Украины с занимаемых позиций, передает РИА Новости.

Накануне обозреватель Пабло Леаль в статье для испанского издания Rebelion рассказал, что согласившись на западную помощь по ленд-лизу, власти Украины поставили под угрозу собственный суверенитет и теперь могут быть вынуждены расплачиваться за нее собственными территориями, которые вероятно будут отданы в распоряжение США и стран НАТО.

Накануне экс-сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон заявил, что США и Великобритания не хотят мирного соглашения между Украиной и Россией, их цель — затянуть конфликт и ослабить Россию.

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