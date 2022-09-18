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Трамп считает, что немцы могут «остаться без страны» из-за ситуации на Украине

Егор Провоторов
В мире
Трамп считает, что немцы могут «остаться без страны» из-за ситуации на Украине
Фото: Whitehouse

Немцы могут «остаться без страны» по причине сокращения поставок российских энергоносителей на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине, заявил в субботу, 17 сентября, бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Огайо.

По словам политика, Берлин сейчас возвращается к «старомодным вещам» вроде угля. Он вспомнил, как немцы ранее смеялись в ответ на его предостережения. Экс-глава американского государства пояснил, что давно предупреждал Германию о подобной угрозе и даже как-то подарил тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг для «капитуляции» перед Москвой, пишет РИА Новости.

— Я сказал, что... если вы получаете 72 процентов своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг. Потому что вам придется очень быстро сдаться, — пояснил Дональд Трамп.

Накануне в парламентской фракции партии левых в немецком бундестаге разразился скандал. Депутаты не смогли прийти к единой позиции касательно антироссийских санкций.

Украина Дональд Трамп США Германия
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