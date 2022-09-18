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Politico: Венгры устали от западных ценностей и начали придерживаться российской позиции

Георгий Соланович
В мире
Politico: Венгры устали от западных ценностей и начали придерживаться российской позиции
Фото: Pixabay

Многие жители Венгрии «после 12 лет давления со стороны ЕС и Запада» начали придерживаться позиции России в вопросе культурных ценностей. Об этом сообщил венгерский писатель Аттила Демко в беседе с изданием Politico.

По словам Демко, Запад уже долгие годы пытается навязать Будапешту прогрессивные ценности. Жители Венгрии, уставшие от постоянного давления на них, начали больше склоняться к позиции Москвы.

— После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда, — заявил писатель.

Он также добавил, что в Венгрии традиционные ценности становятся все более популярны, и в этом ключе отметил политику премьер-министра страны Виктора Орбана. Демко подчеркнул, что венгерский лидер «представляет западный прогрессивизм опасным» для жителей государства, и поэтому неудивительно, что «традиционные российские культурные ценности» более распространены в республике, передает РИА Новости.

Западная пресса окрестила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем Путина» внутри Европейского союза (ЕС) из-за его отношения к России. Так ли это на самом деле? Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

Венгрия духовно-нравственные ценности Россия
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