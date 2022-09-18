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Ветеран «Альфы»: ЦРУ превратилось в глобальную террористическую структуру

Георгий Соланович
В мире
Ветеран «Альфы»: ЦРУ превратилось в глобальную террористическую структуру
Фото: Unsplash

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов, применяя насилие и убивая людей в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию. Об этом сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

— Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <...> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств, — заявил Гончаров.

По его словам, именно ЦРУ стояло за созданием террористических организаций «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*. Кроме того, добавил ветеран подразделения, большое количество «неугодных» США лиц без суда и следствия попадали в секретные тюрьмы спецслужбы, где к ним применяли пытки и насилие.

Гончаров также отметил, что различные эксперты последние годы указывали на то, что в ЦРУ работают выходцы из подразделений, действовавших в военное время в Ираке и Афганистане. Они, подчеркнул ветеран, привыкли добиваться нужного результата, «не брезгуя самыми грязными способами». Человеческая жизнь для таких спецагентов — «просто ноль, ничто», считает Гончаров.

Сейчас же ЦРУ и Вашингтон стоят за действиями Киева, заключил ветеран «Альфы». Так, ВСУ получают американское оружие и используют его под надзором американской разведки наподобие тому, как действовали афганские моджахеды в 1980-е годы, передает РИА Новости.

В июле текущего года президент США Джо Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире. Он также отметил важную роль сотрудников ведомства, которые «проделали достойную называться искусством работу, предсказав планы президента РФ Владимира Путина на Украине».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

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