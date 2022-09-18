Washington Times: Президентство Байдена обернется для США катастрофой

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Соединенные Штаты приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена. Об этом сообщил журналист Шерил Чамли в статье для издания The Washington Times.

— Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании... однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу, — заявил Чамли.

Он напомнил, что политика Белого дома подняла инфляцию до десятилетнего максимума, приложила руку к резкому подорожанию топлива. Помимо этого, отметил автор, демократы не скрывают своего презрения к Штатам и патриотически настроенным американцам.

В Washington Times резюмировали, что при продолжении курса Байдена США не смогут миновать национальную катастрофу. Более того, высока вероятность начала гражданской войны, передает РИА Новости.

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