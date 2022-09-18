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Washington Times: Президентство Байдена обернется для США катастрофой

Георгий Соланович
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Washington Times: Президентство Байдена обернется для США катастрофой
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена. Об этом сообщил журналист Шерил Чамли в статье для издания The Washington Times.

— Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании... однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу, — заявил Чамли.

Он напомнил, что политика Белого дома подняла инфляцию до десятилетнего максимума, приложила руку к резкому подорожанию топлива. Помимо этого, отметил автор, демократы не скрывают своего презрения к Штатам и патриотически настроенным американцам.

В Washington Times резюмировали, что при продолжении курса Байдена США не смогут миновать национальную катастрофу. Более того, высока вероятность начала гражданской войны, передает РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что США в скором времени готовятся объявить дефолт по внешнему долгу. Это заявление сделано в ходе консультаций экспертов России и блока АСЕАН, куда входят страны Юго-Восточной Азии. Каковы основания для опасений, которые, если верить комментариям западных аналитиков, обрушат мировую экономику, — в материале «Вечерней Москвы».

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