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Жителям столицы рассказали о новинках проекта «Учебный день в музее»

Георгий Соланович
Город
Жителям столицы рассказали о новинках проекта «Учебный день в музее»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Учебный день в музее» появились нововведения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 18 сентября.

— Открытие учебного дня в Музее спорта как нельзя лучше отражает тенденции, актуальные для современного столичного образования. На уроках в музее школьники получат возможность погрузиться в мир выдающихся спортивных достижений, вдохновиться примерами легендарных спортсменов, смогут узнать и о тренерской деятельности, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По словам директора Музея спорта Елены Истягиной-Елисеевой, с начала этого учебного года в Музее спорта проходит четыре школьных урока: по математике, истории, физкультуре и английскому языку.

Так, на уроке английского школьникам расскажут о зарождении футбола в России в начале ХХ века, про Британские острова и легендарное турне московского «Динамо». На уроке истории обучающиеся узнают о том, как появился уникальный архитектурный ансамбль, в котором располагаются музей и Министерство спорта России, а на уроке математики — познакомятся с атрибутами различных видов спорта, а также самостоятельно составят сборник задач с использованием экспонатов Государственного музея спорта. В рамках урока физической культуры детей познакомят с историей хоккея.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что с нового учебного года школьники из космических классов смогут провести учебный день в Музее космонавтики — там их ждут занятия по физике и химии.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с начала сентября в городе проводится ежегодная акция «Первоклассный сентябрь».

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