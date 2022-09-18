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Детскую поликлинику построили на севере Москвы

Георгий Соланович
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Детскую поликлинику построили на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Вятская улица, владения 37–39 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство поликлиники на 320 посещений в смену на Вятской улице на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 18 сентября.

— Новая поликлиника спроектирована по современному московскому стандарту, согласно которому жители района смогут пройти диагностику и получить консультации профильных специалистов в шаговой доступности от дома, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Четырехэтажное здание построили по индивидуальному проекту. Внутри разместили фильтр-бокс для разделения потоков пациентов, просторные вестибюли, зоны для дежурных врачей и специалистов, отделения вакцинопрофилактики, функциональной и лучевой диагностики, а также обустроили сектор восстановительного лечения, помещения для физиотерапии и массажа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна детская поликлиника появилась недавно в Войковском районе столицы. Уточняется, что в здании оборудуют фильтр-бокс, зону дежурного врача и кафе, а также оснастят кабинеты современным оборудованием.

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