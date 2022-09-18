Москвичей предупредили о непогоде в воскресенье

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Вечером 18 сентября в Москве ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

— По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 и до утра 19 сентября в столице ожидается сильный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице в непогоду, — говорится в сообщении в Telegram-канале городского хозяйства.

В ночь на понедельник, 19 сентября, в столице выпадет до 25 миллиметров осадков. Причиной ухудшения погоды синоптики назвали балканский циклон «Рейли», который повлияет и на атмосферное давление. Так, в первой половине понедельника показания барометров упадут до 727 миллиметров ртутного столба, что не соответствует норме почти на 20 миллиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал о погоде в столице на следующей неделе. По словам синоптика, вся рабочая неделя будет сопровождаться небольшими дождями и температурой днем на уровне 10–15 градусов, ночью — 3–8 градусов.