Собянин: Московский дворец молодежи получил статус креативного кластера

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московский дворец молодежи (МДМ) стал первой организацией в столице, получившей статус креативного кластера. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 18 сентября.

— Знаменитый Московский дворец молодежи первым в столице получил статус креативного кластера... Мы надеемся, что статус креативного кластера откроет новую страницу в истории Дворца молодежи. Он станет местом встреч увлеченных искусством людей, где они смогут репетировать, устраивать представления, хранить необходимое оборудование и декорации. А жители Москвы получат обновленное творческое пространство, — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, МДМ будет объединять представителей всех творческих профессий. Дворец станет местом, где креативные граждане смогут создавать совместные проекты и делиться опытом. Для этих целей МДМ оснащен современной мастерской и звукозаписывающей студией.

До этого Собянин подвел итоги конкурса «Московские мастера». По его словам, конкурс привлек более 20 тысяч участников. Свое мастерство показали строители, электросварщики, токари, машинисты метро, водители трамваев, повара и медицинские работники.