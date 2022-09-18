Турки восхитились словами Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу

Фото: Администрация президента РФ

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали ультиматум президента России Владимира Путина по поставкам газа и нефти при введении ЕС потолка цен на энергоносители.

— Пусть Запад замерзнет, ​​чтобы они опомнились, — написал один из пользователей.

Так, многие комментаторы выразили восхищение российскому лидеру. Они отметили, что подобное заявление имеет большую силу и может значительно отразиться на европейской экономике.

Другие читатели при этом назвали руководство ЕС «глупым». По их словам, введение потолка цен было бы крайне рискованным решением, которое не должно быть применено в отношении России.

В связи с этим, по мнению читателей, ЕС остается надеяться на помощь США, передает РИА Новости.

7 сентября сообщилось, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час, однако назвала это рискованным шагом.

После этого Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ тем государствам, которые поддержат введение потолка цен на сырье. Он также назвал подобную инициативу глупой, так как ее реализация приведет к резкому росту стоимости нефти и газа.