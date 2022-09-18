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Минобороны: Батальон «Айдар» потерял более половины личного состава

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Батальон «Айдар» потерял более половины личного состава
Фото: Минобороны РФ

Батальон украинского нацформирования «Айдар» потерял более половины личного состава в результате боевых действий в районе населенного пункта Зайцево в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 18 сентября.

— В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава, — говорится в сообщении.

Уточняется, что впоследствии подразделение было отведено в населенный пункт Часов Яр. Кроме того, российские военные отразили попытку трех тактических групп ВСУ совершить наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области Украины, отмечается в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территории под натиском российских сил и их союзников. Украинский солдат, воюющий на передовых позициях, подчеркнул, что «русские штурмуют украинцев каждый день».

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