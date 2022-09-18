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Байден заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Александр Афонин

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Байден заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию
Фото: whitehouse

Белый дом не располагает свидетельствами того, что Китай поставляет вооружение России. Об этом заявил президент США Джо Байден в воскресенье, 18 сентября.

— Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России, — сказал глава государства.

Американский лидер добавил, что он ранее предупреждал главу Китая Си Цзиньпина о последствиях нарушения санкций против России.

Байден уточнил, что это произошло после церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, когда Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не собираются устанавливать контроль над всем миром в отличие от ряда других государств. Он добавил, что Москва и Пекин солидарны в своей позиции к провокационным действиям, поступающим со стороны Вашингтона.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что альянс России и Китая против Запада противоречил бы продвигаемой в Пекине позиции: в XXI веке в мире не должно быть альянсов.

По его словам, отношения Москвы и Пекина стали гораздо более дружескими, однако пока вопрос создания союза между странами не стоит.

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