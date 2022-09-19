Байден заявил, что Москве не удастся поменять позицию Вашингтона по Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в воскресенье, 18 сентября, заявил местным телеканалам, что у России не получится изменить американскую политику в отношении Украины при помощи энергоносителей.

По словам американского лидера, США сейчас «в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия». Байден подчеркнул, что Москва пытается эту форму сбить, однако, это сделать не получится.

Глава государства также отметил, что поддержка Киева Вашингтоном будет продолжаться до тех пор, пока в ней есть потребность. Политик назвал «чрезвычайно высокой» цену, который платит украинский народ, пишет РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, насколько далеко он готов зайти в поддержке Украины, Байден заявил «столько, сколько потребуется».

Накануне американский лидер заявил, что Белый дом не располагает свидетельствами того, что Китай поставляет вооружение России для специальной военной операции на Украине. Байден добавил, что он ранее предупреждал главу Китая Си Цзиньпина о последствиях нарушения санкций против России.