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Патрушев прибыл в Китай на переговоры с членами местного Политбюро

Егор Провоторов
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Патрушев прибыл в Китай на переговоры с членами местного Политбюро
Фото: skfo.gov.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай. На территории этой страны он проведет российско-китайские консультации по безопасности, заявили в понедельник, 19 сентября, в пресс-службе аппарата Совбеза.

Уточняется, что Патрушев будет вести диалог с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Кроме того, секретарь СБ РФ примет участие в консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с другим членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем, пишет ТАСС.

В Совбезе отметили, что Москва намерена обсудить вопросы в развитии договоренностей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит проходил в Самарканде с 15 по 16 сентября.

Кроме того на встречах Патрушева с китайскими чиновниками будет поднят широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

На встрече между лидерами РФ и Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой выводить мир на траекторию развития.

Николай Патрушев Россия Китай Совет Безопасности РФ
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