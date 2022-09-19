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В Германии пожаловались на хамство богатых «беженцев» из Украины

Егор Провоторов
В мире
В Германии пожаловались на хамство богатых «беженцев» из Украины
Фото: Pixabay

Обосновавшиеся в Германии украинские беженцы регулярно хамят сотрудникам благотворительных организаций. Помимо этого, они отличаются крайне завышенной самооценкой и требуют абсолютно странных для своего положения вещей.

Так, одна из представительниц волонтерской организации отметила, что уроженцы восточноевропейской страны часто просят выдать им красную и черную икру, а также поделиться сыром и креветками. Однажды в нее запустили кочаном салата, который входил в продуктовый набор. По словам девушки, так себя не вели даже сирийские беженцы.

Другая девушка усомнилась в необходимости вообще оказывать помощь беженцам с Украины. Тем более, что их дорогие иностранные автомобили просто шокируют сотрудников благотворительных организаций, едва ли люди на Mercedes Maybach нуждаются в какой бы то ни было помощи.

Глава благотворительной организации Weimarer Tafel Марко Модров считает крайне неэтичным поездки «беженцев» за продуктовыми наборами с большими суммами денег, пишет РЕН ТВ.

В прошлом месяце британка назвала «катастрофой» свое решение принять беженцев с Украины. Мать-одиночка Клара Магуайр из города Пул приютила у себя женщину с дочкой.

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