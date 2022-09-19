Посол РФ в Берлине: Москва не будет вводить ответные визовые ограничения

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Москва не будет вводить визовые ограничения и отвечать дискриминацией на дискриминацию, Россия останется открытой для всех желающих. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в понедельник, 19 сентября.

— Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих, — заявил Нечаев.

Он отказался строить предположения относительно возможного сокращения выдачи виз гражданам РФ со стороны Германии, однако отметил, что изначально Берлин не поддерживал «наиболее радикальные предложения известной группы стран». Кроме того, дипломат добавил, что в ФРГ проживает многомиллионная диаспора россиян, которая поддерживает связь с родиной.

Нечаев также подчеркнул, что страны Запада испытывают проблемы с «пополнением каталога антироссийских санкций», чего от них требует Брюссель и Вашингтон. В итоге рестрикции бьют не только по России, но и по гражданам стран, власти которых их ввели. Так, сейчас Запад разработал визовые ограничения, тем самым посягнув на те свободы, которые сам пропагандировал, передает РИА Новости.

В минувший вторник, 13 сентября, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от российских граждан документы на оформление туристических виз.