СМИ: Глава Николаевской области Украины сбежал из региона

Фото: Минобороны РФ

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким покинул регион, опасаясь ударов. Об этом сообщили подпольщики в понедельник, 19 сентября.

— По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет ... и бухает. И также (поскольку — прим. «ВМ») мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу, — сказал один из подпольщиков.

Листовка, как сообщает РИА Новости, представляет из себя фотографию Кима и надпись на английском языке «wanted» (разыскивается). Отмечается, что у главы Николаевской области есть свой Telegram-канал. Последняя запись там датируется 11 сентября, новых записей после этого не появлялось.

15 сентября в результате ударов военных России в Николаевской и Херсонской областях Украины ВСУ потеряли до 500 человек личного состава. Помимо этого, в районе поселка Спорное была поражена 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ. В результате ударов было ликвидировано более 80 украинских солдат.