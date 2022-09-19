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Косметолог Кохнович пояснила, связано ли появление акне с употреблением молока

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Кохнович пояснила, связано ли появление акне с употреблением молока
Фото: shutterstock

В последнее время люди все чаще стали сталкиваться со средней или тяжелой формой акне. Увеличение количества таких случаев связано с большим количеством потребляемого молока. Об этом сообщила косметолог Оксана Кохнович.

Она пояснила, что люди часто не пьют молоко в чистом виде, но добавляют его в кофе.

По ее словам, пациенты со средней или тяжелой формой акне выпивают минимум две или три чашки латте или капучино в день. А кофе сопровождается печеньем или конфетой. При воспалениях на лице Кохнович посоветовала исключить коровье молоко, а кофе делать на любом растительном, передает Life.ru.

Кохнович добавила, что взрослому человеку достаточно употреблять в день не более 100–150 миллилитров молока. Она подчеркнула, что дети нуждаются в этом продукте больше, поскольку он способствует росту организма.

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