Эксперты рассказали, когда завершится сезон проката самокатов в Петербурге

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Продолжительность сезона проката самокатов полностью зависит от погодных условий. Такое заявление сделали представители самых крупных кикшеринговых сервисов в городе.

Часть компаний предполагает, что сезон продлится до середины ноября.

В ряде организаций не прочь поработать до заморозков, если представится такая возможность. Как отмечают эксперты, краткосрочные похолодания и гололедицу можно будет переждать, поставив устройства на паузу, сделав их лишь временно недоступными для аренды. Если осень будет теплой, то сезон будет продлен до Нового года.

Возобновится сезон проката самокатов весной, в марте или апреле, передает издание «Невские новости».

Более 2,5 тысячи пенсионеров воспользовались возможностью получить на время бесплатный велосипед или самокат. Их выдают в рамках программы «Активное долголетие», передает Царьград.

В Москве для водителей электросамокатов могут ввести тестирование на знание правил дорожного движения. Подобная инициатива должна быть введена на всеобщей основе, поскольку электросамокат по своим характеристикам не подходит под термин «пешеход в ПДД».