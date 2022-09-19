Дептранс Москвы напомнил водителям о мерах безопасности при дожде

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь, а также ремонтные работы, низкие скорости и ДТП осложняют движение транспорта в Москве. Водителям рекомендуется быть внимательнее. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

— В городе местами идет дождь — просим водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах — четыре балла. По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе будут дождь и сильный ветер. Ремонтные работы, низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. Не оставляйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале дептранса отметили, что в данный момент движение осложнено на ТТК в районе Кутузовского тоннеля и Нижегородской эстакады, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля. В вечерний час пик москвичам лучше воспользоваться городским транспортом.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на текущей неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.