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«Неизбежное разрушение»: астролог рассказала, чего ждать с 19 по 25 сентября

Лейла Алиева
Общество
«Неизбежное разрушение»: астролог рассказала, чего ждать с 19 по 25 сентября
Фото: shutterstock

Астролог Василиса Володина рассказала, чего стоит ожидать в своей жизни на новой неделе. По ее словам, эти семь дней будут непростыми, но выход скоро появится.

— Следующая неделя (с 19 по 25 сентября) имеет отчетливый привкус декаданса и осени (в психологическом, не в природном смысле). Сплошь и рядом мы будем видеть примеры неизбежного разрушения старого и все равно на это старое будем полностью завязаны. Внутреннее видение будущего пока полностью отсутствует, кажется, что там, за горизонтом, ничего нет вообще. Тупик, — рассказала астролог.

По словам Володиной, длительность этого периода составляет неделю, а с 26 сентября уже откроются пути выхода из тупиков. Специалист в своем Telegram-канале рекомендовала не спешить никуда в эти дни, проживать их с точки зрения физического комфорта и уюта, которые помогут противостоять тревоге.

Недавно президент Русской астрологической школы Александр Зараев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал самый напряженный период в экономике в 2022 году. По его словам, экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей.

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