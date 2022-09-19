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В Кремле отказались реагировать на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Георгий Соланович
Общество
В Кремле отказались реагировать на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Фото: Администрация президента РФ

Кремль никак не реагирует на просьбу певицы Аллы Пугачевой к Минюсту добавить ее в список иноагентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября.

— Не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то, — передает слова Пескова ТАСС.

16 сентября Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Обоснованием данного решения было получение денежных средств с Украины, на которые он осуществлял политическую деятельность.

Его жена Алла Пугачева через некоторое время опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом. Примадонна также добавила, что считает Галкина честным, порядочным и искренним человеком, а также «неподкупным патриотом России».

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что супруга Галкина Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию эксперт посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

Алла Пугачева Дмитрий Песков иноагенты
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