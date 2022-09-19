Песков: Москва приветствует попытки урегулирования конфликта между Ереваном и Баку

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Россия приветствует на деле любые попытки по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Все, что не на словах, а на деле — и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому — может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе — это все может приветствоваться, — отметил он, комментируя визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

По словам Пескова, время покажет, поспособствуют ли громкие заявления нормализации ситуации в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

На днях в столицу Армении с личным визитом прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Там она провела встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также выступила перед армянской публикой. Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил причины приезда Пелоси в Ереван и оценил возможность выхода Армении из состава ОДКБ.