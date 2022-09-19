Пожилой серийный вор влез в окно и украл бензопилу в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Павловский Посад, Большой Железнодорожный проезд Карта всех событий

Пожилой мужчина совершил серию краж электроинструментов, одна из которых произошла в неохраняемом офисном здании в подмосковном Павловском Посаде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 19 сентября.

По ее словам, 53-летний житель Владимирской области зашел в здание, расположенное на Большом Железнодорожном проезде и поднялся на последний этаж, на котором проводился ремонт. Увидев, что рабочие покинули место, мужчина вынес электролобзик и шуруповерт.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника отследили по записям камер видеонаблюдения и задержали в собственном жилище.

В ходе расследования выяснилось, что месяцем ранее похититель электроприборов совершил похожее преступление: он залез в окно производственного помещения и выкрал бензопилу в городе Электрогорск.

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—Все похищенное имущество он сдал в скупку, а денежные средства потратил на личные нужды, — добавила Петрова.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в Подмосковье. У популярного рэп-исполнителя Джигана украли двое часов Rolex, который в сумме стоят шесть миллионов рублей.