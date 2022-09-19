Песков прокомментировал заявления украинского руководства про Крым

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября, заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на эту территорию получат соразмерный ответ.

— Республики Донбасса — это государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что РФ и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ, — передает слова Пескова РИА Новости.

12 сентября глава Крыма Сергей Аксенов предложил наказывать организаторов проукраинских мероприятий на территории полуострова. Он подчеркнул, что организаторов и участников подобных мероприятий надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства.

До этого депутат Бундестага в Германии Сара Вагенкнехт заявила, что цель заставить Россию отказаться от Крыма является нереалистичной. Она добавила, что ФРГ сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать Киев. По ее словам, европейские страны не заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта на Украине.