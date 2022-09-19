Россиянам рассказали, на какую работу устроиться легче всего

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На рынке вакансий на фоне падения спроса на работников сферы услуг наблюдается повышение предложения на «синих воротничков» — людей, зарабатывающих физическим трудом и получающих почасовую оплату. Об этом говорят результаты исследования рынка труда в сфере профессий «быстрого входа», проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Так, согласно результатам исследования, легче всего сейчас устроиться продавцом (1,2 резюме на одну открытую вакансию), грузчиком (1,6) или водителем (1,7). При этом наибольший спрос среди соискателей наблюдается на вакансии администратора в магазине или торговом зале (33 процента), оператора кол-центра (17 процентов) и продавца (16 процентов).

Сами «синие воротнички», по данным опроса, работают сразу на нескольких позициях или меняют место работы по несколько раз в год, что и обуславливается сферой «быстрого входа». Также добавляется, что при смене работы такие соискатели ориентируются на похожие по требованиям вакансии.

Человек, оставшийся без работы, часто испытывает огромный стресс. Увольнение, особенно неожиданное, ведет за собой тяжелые переживания. Неопределенность приводит не только к переживаниям, но и к раздраженности, а это сказывается на прохождении собеседования. Руководитель службы трудоустройства столичного центра «Профессионал» Ирина Татарчук рассказала, как справиться с волнением и найти работу после перерыва.