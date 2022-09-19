В Госдуме не исключили введения специального формата доступа к соцсетям для детей

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В России, возможно, введут специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях детей и подростков. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) в понедельник, 19 сентября.

— Запрет для использования социальных сетей для детей до 14 лет никто не предлагал, и, я думаю, в осеннюю сессию это предлагать не будут. Но какой-то формат взаимодействия между операторами и компаниями, которые представляют эти услуги, и, конечно, родительским сообществом все равно необходим, — отметил он.

По словам Свинцова, возможно, этот вопрос будет решаться путем регистрации в социальных сетях через специальный формат доступа, как на портале госуслуг, передает агентство городских новостей «Москва».

31 августа в связи с новыми санитарными требованиями с этого учебного года в российских школах ввели запрет на использование смартфонов. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, смартфоны влияют на здоровье детей, а созвониться со своим ребенком родители смогут и во время перемены.